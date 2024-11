Abate: "Ternana-Milan Futuro è il mio derby del cuore. In rossonero cresciuto e diventato uomo"

Ignazio Abate, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan Futuro. Ecco le sue parole:

"Partita particolare, prima di tutto per me. Si può definire una sorta di derby del cuore. Da una parte ho una società che chiamo casa dove sono cresciuto e diventato uomo. Dove la maggior parte di questi ragazzi li ho allenati per due o più anni e ai quali sono legati. Dall’altra ho una società che mi ha accolto e mi ha dato la chance per diventare professionista. Ogni giorno che passa mi sento sempre più legato alle persone, grandi lavoratrici. Mi ricorda le mie origini. Poi c’è la grande connessione con la squadra e il direttore, grande persona. Si è creata un'alchimia bella. Incontriamo una squadra che ha del talento incredibile. Dal punto di vista tecnico credo sia una della squadre migliori del girone. Devono crescere. Stanno facendo il loro percorso. Se li lasci giocare possono farti molto male. So che i tifosi domani entreranno al 15°. L'approccio per noi sarà più complicato. È una partita che va affrontata di petto. Davanti troviamo una squadra molto forte. Dai miei ragazzi mi aspetto tanto. Ogni settimana li vedo più affiatati. Siamo in trincea, non dobbiamo alzare la testa. Affrontiamo la partita con la massima umiltà".

Verrebbe da dire che domani per lei è come se ci fosse la famiglia da una parte e dall’altra quella della moglie…

"Io sono cresciuto nella società del presidente Berlusconi e del dottor Galliani al quale mi lega un grande rapporto. Mi ha fatto crescere molto".

Ritrova Daniele Bonera, ex compagno di squadra…

"È il destino. È stato un mio ex compagno. Negli ultimi anni ci vedevamo spesso. Gioca Ternana-Milan Futuro alla fine. I protagonisti sono i giocatori, i ragazzi. Mi auguro che domani i miei ragazzi siano protagonisti in positivo e ci facciano vivere una bella giornata.