Altro fallimento: il Milan Futuro perde a Ferrara retrocede in Serie D. Disastro 'annunciato'

A inizio stagione, presentando Jovan Kirovski, direttore sportivo del progetto Milan Futuro, seconda squadra del club rossonero, il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa disse: “Milan Futuro sarà copia incolla della prima Squadra. Kirovski ha la nostra stessa visione e ambizione”. Vista come è andata la stagione della prima squadra, con un piede e mezzo fuori dall’Europa e mai in lotta in campionato, non deve sorprendere allora la retrocessione in Serie D dell’under 23 del Milan.

Si è conclusa la gara di ritorno dei Playout di Serie C, girone B, e il Milan Futuro è stato sconfitto per 2-0 al “Paolo Mazza” di Ferrara dalla SPAL, vanificando l’1-0 dell’andata. Per la prima volta nella storia delle seconde squadre, in Italia, una formazione viene condannata alla retrocessione. Un risultato che non è certo figlio di questa sera e nemmeno degli ultimi due mesi in cui Massimo Oddo, chiamato a sette giornate dalla fine, ha fatto il possibile, ma che va ricercato nella cattiva programmazione e sottovalutazione da parte del club. Un direttore sportivo, amico di Ibrahimovic, chiamato dagli Stati Uniti per gestire una squadra di Serie C italiana; un allenatore, che seppur con tanta buona volontà, non aveva mai avuto un’esperienza come capo allenatore in una prima squadra, non il massimo per una formazione di giovani che si affacciano al loro primo campionato professionistico; una gestione dei giovani talenti con prima squadra rivedibile, con l’apoteosi in senso negativo raggiunta con l’inellegibilità di Camarda per i Playout. Complicato gettare la croce anche sui giocatori, specie i più giovani, che non sono stati messe nelle condizioni per rendere al meglio, portandosi a casa la magra consolazione. Una somma di errori che hanno portato a un altro, evitabilissimo, fallimento del club in questa stagione.