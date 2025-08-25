C'è il Gozzano sulla strada del Milan Futuro nella Coppa Italia di Serie D

di Antonello Gioia

Dopo la vittoria contro la Trevigliese, ora ad attendere la squadra di Massimo Oddo ci sarà il Gozzano, mentre per l'inizio del campionato bisognerà attendere il weekend del 6-7 settembre, quando il Diavolo affronterà il Leon.

MILAN FUTURO-TREVIGLIESE 2-0

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Quirini (32'st Minotti), Vladimirov, Duțu (32'st Zukić), Karaca; Hodzic, Eletu (20'st Branca), Sala (10'st Geroli); Bonomi, Magrassi, Sia (20'st Balentien). A disp.: Pittarella, Tartaglia, Perina, Domnitei. All.: Oddo.

TREVIGLIESE (3-4-2-1): Maccherini; Moraschi, Del Carro, Ruggeri; Brambilla, Caporali, Vinzioli (24'st La Torre), Rugabotti (34'st Marchesini); Ciarmoli (14'st Ortelli), Montalbano; Pesenti (34'st Villone). A disp.: Illipronti, Eberini, Beretta, Gaya, Pinotti. All.: Tricarico.

Arbitro: Atanasov di Verona.
Gol: 24'st Duțu (MF), 30'st Quirini (MF).
Ammonito: 25'st Geroli (MF).