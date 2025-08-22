La prima di Milan Futuro sarà in Coppa Italia Serie D: avversario, data e regolamento
Il Milan Futuro quest'anno dovrà misurarsi con una nuova sfida: la squadra di mister Massimo Oddo riparte dalla Serie D, categoria in cui è stata retrocessa l'anno scorso dopo i playout persi contro la SPAL, società poi fallita nelle settimane successive. La seconda squadra rossonera disputerà un campionato con nuove insidie ma che sicuramente potrà formare le nuove leve di giovani rossoneri in arrivo dalla squadra Primavera under 20. La prima gara di campionato, il weekend del 6-7 settembre in casa contro l'AC Leon.
Non sarà però la prima partita della stagione. L'esordio rossonero infatti avverrà il 24 agosto alle 20 quando al "Chinetti" di Solbiate Arno arriverà la Trevigliese in occasione del Turno Preliminare della Coppa Italia Serie D. La sfida si giocherà in gara unica e al termine dei regolementari, in caso di parità, si procederà direttamente con i tiri di rigore. Se il Milan Futuro dovesse vincere, il fine settimana successivo disputerebbe il Primo Turno della competizione in casa del Gozzano con le stesse modalità di gara del preliminare: sola andata con i rigori dopo i 90 minuti in caso di pareggio.
