La prima storica partita ufficiale del Milan Futuro: date, orari e modalità di svolgimento

vedi letture

Il Milan Futuro inizia a prendere sempre più forma dopo la presentazione del suo allenatore, Daniele Bonera quest'oggi a Milanello insieme a Zlatan Ibrahimovic. Come è stato annunciato nel corso dell'incontro con i media è arrivata notizia del sorteggio del primo turno della Coppa Italia di Serie C. Il Milan Futuro è stato sorteggiato con il Lecco e giocherà la prima gara il 10 agosto allo stadio Rigamonti di Lecco, la prima storica gara ufficiale del Milan Futuro. Queste le informazioni riportate dal Comunicato Ufficiale della FIGC SERIE C.

PROGRAMMA PRIMO TURNO ELIMINATORIO

Si riportano le gare del Primo Turno Eliminatorio in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:

SABATO 10 AGOSTO 2024 - Gara P3 LECCO - MILAN FUTURO Ore 18.00 Stadio “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”, Lecco.

Le modalità di svolgimento

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Così i giovani rossoneri di Bonera a capitan Zeroli affronteranno il Lecco in trasferta. E in caso di vittoria e passaggio del turno? Chi sarà il prossimo avversario del Milan Futuro?

PROGRAMMA SECONDO TURNO ELIMINATORIO

Si riportano le gare del Secondo Turno Eliminatorio in programma nelle date e con gli orari sottoindicati

SABATO 17 AGOSTO 2024 - ORE 21.00: GRUPPO A - La vincente tra Lecco e Milan Futuro affronterà la vincente tra Renate e Novara.

Le modalità di svolgimento dell'eventuale secondo turno

Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.