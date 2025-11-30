live mn

Milan Futuro-Brusaporto (0-0): a breve il fischio d'inizio del match

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 14:00MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Amici ed amiche di MilanNews.it una buona domenica a tutti da Lorenzo De Angelis e benvenuti allo stadio Chinetti di Solbiate Arno per la 14esima giornata di Serie D, girone B, che vedrà il Milan Futuro di Massimo Oddo sfidare il Brusaporto, ad oggi la terza forza di questo campionato. Vincere permetterebbe all'U23 rossonera non solo di dare continuità all'ottima vittoria di settimana scorsa contro la Real Calepina, ma anche di accorciare in classifica proprio sulla formazione gialloblù, al momento più avanti di 6 lunghezze. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-BRUSAPORTO

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Odogu, Minotti; Eletu Sala; Sia, Traoré, Ibrahimovic; Asanji. A disposizione: Bouyer, Karaca, Borsani, Cullotta, Branca, Geroli, Seedorf, Magrassi, Domnitei. Allenatore: Massimo Oddo. 

BRUSAPORTO: Taramelli, Personeni, Asiativo, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Martini, Austoni, Siani. A disposizione: Fusi, Rebussi, Finazzi, Caferri, Quarena, Di Cintio, Franchini, Ratti, Moraschi. Allenatore: Maurizio Terletti. 

ARBITRO: Nenad Radonavonic della sezione di Maniago.
ASSISTENTI: Mongelli, Ferretti. 