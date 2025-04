Milan Futuro, ecco le date del playout contro la SPAL

Il Milan Futuro chiude terzultimo il campionato di Serie C, girone B. In virtù del pareggio in casa contro la Vis Pesaro per 1-1 ma soprattutto della contemporanea vittoria della SPAL in casa contro il Gubbio per 3-0, la squadra estense supera i rossoneri in classifica e si guadagna un bel doppio vantaggio in vista dei playout che le due compagini giocheranno l'una contro l'altra.

In primo luogo la SPAL avrà l'opportunità di giocare in casa il ritorno della sfida sabato 10 maggio, mentre l'andata si disputerà al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno una settimana prima, sabato 17 maggio. Soprattutto però, la squadra di Ferrara avrà l'occasione di salvarsi con due risultati su tre: in caso di pareggio dopo 120 minuti, sarebbero gli spallini a conservare la categoria.

PLAYOUT - LE DATE

Sabato 10 maggio, orario TBD: Milan Futuro-SPAL, stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno

Sabato 17 maggio, orario TBD: SPAL-Milan Futuro, stadio "Paolo Mazza" di Ferrara