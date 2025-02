Milan Futuro, massima fiducia nel progetto e per la crescita dei giocatori

Il Milan Futuro cambia allenatore ma non progetto. A dieci giornate dal termine del campionato di Serie C, girone B, la società rossonera ha deciso di sollevare dall'incarico mister Daniele Bonera che non è riuscito, neanche dopo il calciomercato invernale, a far riemergere la squadra dai bassifondi della graduatoria. Al suo posto la panchina è stata affidata a un altro ex giocatore come Massimo Oddo che vanta già diverse esperienze su più livelli, Serie C, B e A.

Massimo impegno

Nonostante il cambio di guida tecnica, non è cambiato di una virgola l'approccio della società nei confronti del progetto di Milan Futuro: c'è la massima fiducia e il massimo impegno da parte del club per far sì che il programma dell'under 23 possa decollare da qui alle prossime stagioni. Per farlo è necessario che questa prima stagione, negativa fin qui sotto il punto di vista dei risultati, arrivi in fondo con la conquista della salvezza, oggi distante 8 punti. In generale dalla società filtra comunque soddisfazione per alcuni effetti benefici della seconda squadra: giocatori come Alex Jimenez, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi sono in pianta stabile in prima squadra; altri come Liberali, Zeroli (ora in prestito al Monza) e Omoregbe hanno fatto le loro comparsate. Questo è già un sintomo importante della buona riuscita del progetto, anche se ci si aspetta che questi giovani possano trovare maggiore minutaggio in una o nell'altra squadra.

Positività

Il cambio in panchina è da leggersi anche come un tentativo di girare la vite, per dare un boost di positività all'ambiente che intanto in queste prime ore ha accolto Oddo con un rinnovato entusiasmo. L'obiettivo del club è sia mantenere la categoria sia riuscire a far crescere i giocatori per farli affermare come professionisti. Il momento è strategico: mancano dieci partite, molte delle quali saranno cruciali sfide contro dirette concorrenti, come le prossime due contro Legnago Salus e Perugia. Di seguito il calendario delle ultime 10 gare e la situazione di classifica. CLICCA QUI per leggere il regolamento sui playout.

02/03, ore 15: Legnago Salus - Milan Futuro

08/03, ore 15: Milan Futuro - Perugia

11/03, ore 18.30: Pineto - Milan Futuro

15/03, ore 15: Milan Futuro - Pontedera

22/03, ore 19.30: Arezzo - Milan Futuro

29/03, ore 15: Milan Futuro - Campobasso

05/04, ore 15: Sestri Levante - Milan Futuro

13/04, ore 12.30: Milan Futuro - Ternana

21/04, ore 15: Gubbio - Milan Futuro

27/04, ore 16.30: Milan Futuro - Vis Pesaro

LA CLASSIFICA DI SERIE C, GIRONE B

Virtus Entella 61

Ternana 57 (-2 punti)

Torres 56

Vis Pesaro 50

Pescara 50

Pianese 44

Arezzo 40*

Pineto 39

Rimini 37 (-2 punti)*

Gubbio 34

Pontedera 33

Campobasso 33

Ascoli 33

Carpi 32

Lucchese 30

Perugia 29

SPAL 24 (-3 punti)

Milan Futuro 22

Sestri Levante 20

Legnago Salus 19

*una gara in meno