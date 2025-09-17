Milan Futuro, Oddo: "Sarà un campionato duro, da qui a fine anno miglioreremo"

vedi letture

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato così dopo il 2-2 contro il Leon: "Non abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, molto frenetico, molto confusionario. Nel secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio, abbiamo giocato meglio a calcio, abbiamo costruito qualche occasione e abbiamo trovato due gol meritati.

Poi dopo abbiamo commesso degli errori, il gol subito è un qualcosa di grave ma che va di pari passo con l'inesperienza, c'è stato magari un calo di concentrazione che non deve avvenire, ma questo è un normale percorso di ragazzi di 17 anni, che devono formarsi, crescere soprattutto dal punto di vista mentale.

Questo sarà un campionato così, non importa se si vince o pareggia una partita o si perde un'altra, ovviamente tutti pensano che sia semplice per il Milan giocare in questo campionato ma non è assolutamente così. Sarà un campionato molto duro, sarà difficile arrivare tra le prime posizioni perché poi incontri squadre che hanno fisicità e paghiamo. Hanno esperienza e paghiamo, abbiamo molta più qualità ma questa va messa in campo e coniugata con un'altra serie di caratteristiche che dovranno crescere durante l'anno. Una cosa è certa: da qui a fine anno miglioreremo tantissimo ma all'inizio commetteremo tanti errori come abbiamo fatto oggi".