Milan Futuro-Rimini 0-0, altra occasione sprecata. Il tabellino della sfida del "Chinetti"

Un solo punto per il Milan Futuro che prosegue la sua striscia senza vittorie che sale a quota 6 partite. Contro il Rimini la squadra di Daniele Bonera gioca bene, ma è come sempre poco efficace davanti. Molto buono l'inizio, grazie alla qualità degli acquisti di gennaio con Quirini, all'esordio, che si procura un calcio di rigore. Peccato che dal dischetto Magrassi si veda neutralizzare la conclusione da Colombi. Era il 26' e il Milan di fatto accusa il colpo e pur avendo quasi sempre il piglio del gioco solo sporadicamente dà l'impressione di poter segnare. Tra i più attivi Ianesi, che ha un paio di occasioni e anche Quirini ha la sua chance su sponda di Magrassi. Rimini che arrivava a Solbiate Arno dopo aver ottenuto 4 volte lo 0-0 nelle ultime 5 partite. E non è un caso pertanto che questa partita finisca a reti bianche. La situazione in classifica resta preoccupante, il Diavolo è terzultimo e la quota salvezza dista 5 lunghezze, ma il Pontedera deve giocare ancora la sua partita. Prossimo impegno il 1° febbraio a Ferrara contro la SPAL, squadra contro la quale era arrivata la prima storica vittoria in Serie C. Che sia l'occasione per svoltare?

Di seguito il tabellino della parita:

MILAN FUTURO - RIMINI 0-0

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Coubis, Camporese, Minotti, D'Alessio (68' Bozzolan), Sandri (82' Sia), Malaspina, Stalmach, Quirini; Ianesi, Magrassi. A disp.: Nava, Hodzic, Paloschi, Sala, Siman, Vos. All. Daniele Bonera

RIMINI (3-5-2): Colombi; Bellodi, De Vitis (25' Piccoli), Lepri; Cinquegrano, Garetto (59' Conti), Langella, Fiorini, Longobardi; Gagliano (26' Cioffi), Parigi. A disp.: Vitali, Ferretti, Gorelli, Lombardi, Ubaldi. All. Antonio Buscè

ARBITRO: Recchia di Brindisi.

ASSISTENTI: D'Ambrosio Giordano di Collegno e Cufari di Torino.

IV UFFICIALE: Mareaca di Napoli.

NOTE: 2' di recupero nel primo tempo, 3' nel secondo tempo. Ammoniti Magrassi e Quirini per il Milan Futuro; Fiorini, Conti e Parigi per il Rimini. Al 26' Colombi para un calcio di rigore a Magrassi.