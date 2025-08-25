Milan Futuro, sabato 30 la sfida di Coppa Italia contro il Gozzano

Milan Futuro, sabato 30 la sfida di Coppa Italia contro il GozzanoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:10MILAN FUTURO
di Federico Calabrese

Dopo aver superato la matricola Trevigliese nel turno preliminare di Coppa Italia grazie alle reti di Dutu e Quirini, il Milan Futuro nel prossimo turno sarà impegnato contro il Gozzano. Si giocherà sabato 30 agosto in trasferta, allo stadio Comunale di Gozzano. Fischio d'inizio alle 16.