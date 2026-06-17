Milan, Kirovski operativo: è lui a finalizzare le operazioni per il progetto Milan Futuro di questi giorni

vedi letture

Jovan Kirovski è la figura operativa dietro gli acquisti per il settore giovanile e Milan Futuro di questi giorni

In questi giorni, nonostante manchi una dirigenza che si occupi degli affari della Prima Squadra, il Milan si sta comunque muovendo sul mercato: è in arrivo Aurelien Guernier del Birmingham, con l'esterno d'attacco che è atteso in città a breve, e la trattativa con la Lazio per il 2008 Calvani è nel vivo.

Chiaramente si tratta di profili per il progetto Milan Futuro e a capo di queste operazioni c'è Jovan Kirovski: il dirigente statunitense è pienamente operativo e sta cercando di chiudere diversi acquisti, in attesa che vengano definite le figure dirigenziali principali e si possa impostare una strategia comune.