MN - Oddo: "C'è tanta ambizione, oggi partita gagliarda: abbiamo pressoché dominato"

vedi letture

Un ottimo Milan Futuro vince con una bellissima rimonta la terza giornata del campionato di Serie D, girone B: 3-2 sul Chievo Verona che si era portato avanti di due gol, salvo essere ripreso grazie alle reti di Sia, Victor e Cappelletti. Il tecnico dei rossoneri Massimo Oddo è intervenuto al termine della gara davanti ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it.

Un commento sulla partita?

"Abbiamo fatto una buona partita, anche il primo tempo dove siamo andati sotto con due regali. Normale, succede e succederà ancora perché dobbiamo crescere tanto. Ma ci sono tanti tanti lati positivi perché la squadra ha espresso un buon calcio, con personalità e ci ha creduto fino alla fine rimontando una partita che si era messa su un binario complicato. Questo è sintomo di maturazioni e di ragazzi che stanno crescendo: ci sarà da migliorare ma siamo contenti"

Cosa la lascia contento?

"Sono contento del lavoro che stiamo facendo in allenamento. Lavoriamo tanto per far crescere il talento e per migliorarci: le partite sono il frutto di quello che fai in settimana. C'è tanta ambizione, c'è tanta concentrazione: i ragazzi ci credono e sarà un percorso che porterà tanti risultati positivi"

MN - Oggi rimonta del Milan...

"Sono contento quando da ogni singola partita si possono trarre lati positivi. Con il Leon ci sono stati lati positivi e negativi, oggi altrettanto: abbiamo fatto una partita più gagliarda anche di carattere. In campo c'erano ragazzi che non giocavano da tanto tempo. La mentalità finale mi è piaciuta molto"

MN - Milan in testa alla classifica: come si gestisce?

"Noi dobbiamo pensare allenamento dopo allenamento, quello è lo strumento per crescere: per noi non cambia nulla se sei primo, terzo o quinto. Il lavoro è lo stesso e poi è ovvio che se siamo davanti siamo tutti più contenti"

Il gol a fine primo tempo ha cambiato l'inerzia per il secondo?

"Non c'è stata un'inerzia cambiata: nel primo tempo stavamo facendo una buonissima partita con dominio del gioco e loro hanno fatto due gol su due nostri errori. Credo che dall'inizio alla fine abbiamo fatto una partita in cui abbiamo pressochè dominato"