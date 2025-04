Oddo dopo la Ternana: "Vittoria di un valore importantissimo perché ci fa credere ancora di più nei nostri mezzi"

Il tecnico rossonero Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan Futuro-Ternana 1-0. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, raccolte dal nostro inviato, dopo l’importantissima vittoria di oggi pomeriggio arrivata contro un avversario di altissima classifica.

Quanto è importante essere riusciti a trovare questa continuità?

“Innanzitutto è importante per la classifica, perché abbiamo scongiurato l’ultima posizione. E quello era il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile per avere il vantaggio nei play out, che sembrano abbastanza scontati. Anche se abbiamo una piccola chance secondo me, quella di provare a vincere due partite e vedere se riusciamo ad arrivare a più 9 (sull’eventuale avversaria play out, ndr). In quel caso non si giocherebbero. Il percorso è quello giusto, quello di una squadra che sta piano piano maturando. Commettiamo ancora errori ingenui ma abbiamo ritrovato compattezza, sprazzi di gioco. Oggi abbiamo fatto un po’ fatica nel secondo tempo, la Ternana ci ha un po’ messo lì ma ha 40 punti in più di noi, è una delle squadre del nostro girone che gioca a calcio e questo è merito di Ignazio (Abate, ndr) che l’ha resa tale. Adesso in panchina c’è un altro allenatore altrettanto bravo. È veramente una vittoria di un valore importantissimo perché ci fa credere ancora di più nei nostri mezzi”.