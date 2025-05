SPAL-Milan Futuro, Oddo si gioca la categoria con lo stesso XI dell'andata

Alle 20:00 scenderà in campo il Milan Futuro per il ritorno dei Playout del girone B di Serie C contro la SPAL. Per mantenere la categoria i rossoneri hanno un vantaggio, a disposizione due risultati su tre, vista la vittoria dell'andata per 1-0.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPAL-MILAN FUTURO

SPAL: Galeotti, Bruscagin, Nador, Fiordaliso, Calapai, Zammarini, Awua, Mignanelli, Molina, Karlsson, Parigini. A disp.: Meneghetti, Zenti, Paghera, Antenucci, Radrezza, Rao, Haoudi, Ntenda, Arena, Bassoli, D’Orazio, Spini, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.

MILAN FUTURO: Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca, Sandri, Alesi, Bozzolan; Traoré, Alesi. A disp.: Pittarella, Bianchi, Malaspina, Dutu, Magni, Sia, Victor, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Massimo Oddo