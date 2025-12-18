ufficiale
Vincent Ibrahimovic firma il suo contratto con Milan Futuro
MilanNews.it
Sui propri canali ufficiali il Milan ha comunicato l'arrivo di un nuovo giocatore, un altro figlio d'arte. Dopo Maximilian Ibrahimovic, un altro figlio di Zlatan farà parte del progetto Milan Futuro. Il centrocampista rossonero, Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il primo contratto da professionista. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.
AC Milan comunica che Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
MILAN FUTURO
