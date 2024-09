Un buon Milan Futuro nega la vetta solitaria al Torres: 0-0 in Sardegna nel recupero della terza giornata

Il Milan Futuro ha giocato oggi il recupero della terza giornata del campionato di Serie C, girone B. I rossoneri sono stati ospiti del Torres che cercava una vittoria per andare in vetta solitaria: la gara è terminata sul punteggio di 0-0. Buona prova della squadra di Bonera che, contro una delle squadre migliori del girone in questo avvio e orfana di Camarda, Liberali e Magni (impegnati ieri in Youth League), ha sofferto pochissimo e anzi ha creato gli unici grandi pericoli del match.

Partita non entusiasmante e molto bloccata ma i rossoneri hanno avuto le occasioni migliori sia nel primo tempo con Fall che nella ripresa con una doppia chance creata da Jimenez e Cuenca. Oltre al terzino spagnolo sempre pericoloso davanti e molto disciplinato in difesa, da promuovere anche Sandri che in mezzo al campo è già il cervello della squadra rossonera. Prossimo impegno lunedì contro il Rimini.

CLASSIFICA SERIE C - GIRONE B

Pescara 10

Entella 10

Vis Pesaro 9

Torres 8

Gubbio 8

Ternana 7

Ascoli 7

Carpi 6

Pontedera 6

Arezzo 6

Perugia 5

Lucchese 5

Pineto 5

Pianese 4

Campobasso 3

Rimini 2

Milan Futuro 2

Spal 1

Sestri Levante 1

Legnago Salus 0