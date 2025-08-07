Ep. 12 Zac, Abatantuono e la prima cena in Romagna. L’alleanza con i veterani. I pizzicotti a Bucchi a Perugia
Nell'episodio 12 di Milanista Podcast Luca Serafini riavvolge il nastro della stagione 1998-99, quando il Milan scelse Alberto Zaccheroni dopo due anni di caos post-Capello. Difesa a 3, sette vittorie di fila e il volo di Abbiati: lo scudetto più sorprendente.
Ascolta o guarda l’episodio completo!
L’intuizione di Galliani
Zac preso dall’Udinese nonostante lo scetticismo di Baresi e Costacurta.
Primo cambio epocale: linea a tre, Helveg e Serginho quinti, Birof boa offensiva.
La rimonta (aprile-maggio ’99)
Samp-gate: al 93′ Gans firma il 3-2 e riaccende la corsa.
Striscia finale: 7 successi consecutivi, Lazio e Fiorentina crollano.
23 maggio 1999: Perugia-Milan 1-2
Parata di Abbiati su rovesciata di Bucchi, decisiva per il 16° scudetto.
Festa condivisa: Perugia salvo grazie al pari di Piacenza-Salernitana.
Retroscena Serafini
La cena a Morciano: Serafini convince Zac che “i veri alleati” sono Albertini, Maldini e Billy.
Zac mostra in ritiro i quotidiani: «Nessuno ci considera… e allora?».
