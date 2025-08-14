Ep 14.- Istanbul-Atene, i retroscena dall’inferno e dal paradiso

Istanbul brucia, Atene guarisce: il Milan di Ancelotti si riprende l’Europa. Nella penultima puntata, con la conduzione di Pietro Mazzara, Luca Serafini torna sul biennio 2005-2007: la clamorosa rimonta subita dal Liverpool, la voglia di Gattuso di lasciare, l’addio di Shevchenko e l’ascesa di Kaká.

Dall’inferno di Istanbul…
3-0 all’intervallo, 3-3 in 6′: il mistero spiegato da una “caviglia" di Pirlo e un video svelato da Ancelotti.
Ambrosini, escluso con la Juve, si rompe a Lecce: addio finale.

…alla passione di Old Trafford
Milan-United 3-0 sotto il diluvio: Gattuso-Oddo cancellano CR7, Kaká-Seedorf show, “Vai da solo Gila!”

Atene 2007
"Avevamo già dato" la battuta di Carletto dopo l’inutile 2-1 di Kuyt.
Inzaghi & Kaká puniscono i Reds, nasce lo slogan: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”.

Retroscena esclusivi
Il “pizzicotto” di Billy a Pirlo nel 2003 diventa rito-scaccia sfortuna.
Serafini si scontra con Puff Daddy e ritrova Jim Belushi a Chicago.
La sera libera di New York tra Seedorf e Abatantuono: flame sulla roulette.

Giappone, Mondiale per club
20 giorni on-the-road: Boston, Chicago, New York, poi Yokohama.
Supercoppa 2007 dedicata a Puerta e l’ultima rivincita: 4-2 al Boca.

