Ep. 15 - Da Allegri a Allegri: un Milan al Max passando per lo scudetto più bello di sempre
Oggi alle 08:00
di Chiara Biondini

Da Allegri ad Allegri: il Milan tra declino, rivoluzione e nuova speranza. Nell’ultima puntata con Pietro Mazzara, Luca Serafini analizza la parabola rossonera 2010-2020: l’ultimo scudetto “politico”, gli addii di Pirlo, Seedorf e Ancelotti, la freddezza di Berlusconi, Calciopoli bis, l’era cinese, l’arrivo di Elliot e la rifondazione con Maldini e Pioli.

Il canto del cigno berlusconiano
2010: Barbara silura Allegri, addio Pato-Tevez, Pirlo respinto a un anno di contratto.
2011: Ibra-Robinho-Cassano e la campagna “elettorale” dello scudetto.

Smantellamento e caos tecnico
Da Seedorf allenatore a Brocchi, Inzaghi, Mihajlović, Montella.
Yonghong Li, il “veto” di Elliot, 13 gestioni in 7 anni.

L’estate 2018
Torna Maldini, Leonardo d.t., Gattuso in trincea.

Giampaolo crolla, Ibra torna
Settembre 2019: "Sembrava che vincere o perdere fosse lo stesso" (Pioli).
Il messaggio di Boban alle 2 di notte che riporta Zlatan.

Il miracolo post-lockdown
13 risultati utili, Ragnick accantonato, Pioli confermato.
2022: il diciannovesimo scudetto, Leao MVP, Tonali-Kjaer colonne.

Da Allegri ad Allegri?
Juve in crisi, Max libero: un possibile déjà-vu rossonero.
Serafini: "Il Milan ora riparte da zero: serve un nuovo 'quartetto magico'."

