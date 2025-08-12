Ep.13 - Il blitz per Ancelotti. In contromano con Mosca a Reggio. Costacurta e il rimbrotto a Pirlo. I non detti su Manchester 2003
Tredicesimo capitolo del viaggio di Luca Serafini con Pietro Mazzara di Milanista Podcast: l’era di Carlo Ancelotti, cominciata alle 5 del mattino con il blitz Galliani-Braida a Felegara e chiusa, tre anni più tardi, con la festa tricolore contro la Roma.
Ascolta o guarda l'episodio completo!
Dall’esonero di Terim al blitz di Felegara
Torino-Milan 1-0, zolla “killer” sul rigore di Inzaghi.
Alle 7:00 Ancelotti firma: "Berlusconi non si può rifiutare".
Pirlo davanti alla difesa
Trofeo Berlusconi 2002: nasce il 4-3-2-1 con Pirlo vertice basso, Gattuso-Seedorf, Rui Costa-Rivaldo dietro a SuperPippo.
Tris di derby e la finale di Manchester
0-0 e 1-1 col "gol che vale doppio": Milan in finale, Juve battuta ai rigori, Dudek-style di Dida sul tiro di Trezeguet.
Curiosità: Seedorf strappa un sorriso a Lippi alla vigilia ("Mi dispiace, mister…").
Il crollo di La Coruña e la rivincita in Serie A
Da 4-1 a 0-4: shock Deportivo.
Stop alla Champions, settimana-tipo e rimonta scudetto con Kaká e Shevchenko (gol decisivo alla Roma 2-1).
Retroscena Serafini
Il gelo con Ambrosini dopo la panchina di Torino e il riavvicinamento a Lecce.
Abbiati & la parata su Bucchi che consegna lo scudetto a Perugia.
