100 anni dopo, la Cremonese ha vinto sul campo del Milan. E per la prima volta a San Siro

vedi letture

La Cremonese ha vinto sul campo del Milan dopo 100 anni. 1-4 il 4 ottobre 1925, prima ancora che venisse istituita la Serie A e con San Siro che era solo un cantiere e avrebbe visto la luce solo a settembre 1926.

Quello di stasera è stato il confronto numero 30 tra e due squadre, bilancio in favore dei rossoneri che hanno vinto 17 volte contro le 7 della Cremonese e 6 pareggi. Molto più netto il divario se consideriamo solo le partite giocate in casa dal Milan: 10 vittorie a 3 e 2 pareggi. L'ultimo confronto prima di stasera è di due anni fa: 1-1 a San Siro con reti di Okereke e Messias nei minuti di recupero.