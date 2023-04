12 aprile 2005: un fumogeno colpisce Dida sulla spalla. L'Inter perde 3-0 a tavolino in Champions

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nelson Dida ha avuto svariate anime nelle sue stagioni al Milan. Prima la papera con il Leeds che sembrava bollarlo come bidone, rimandandolo in patria subito. Poi un grande periodo da risposta a Gianluigi Buffon - il metro di paragone per tutti in quegli anni, quindi il migliore - almeno fino al 12 aprile del 2005 . A San Siro si giocava Inter-Milan, quarti di finale di ritorno della Champions League. All'andata il Milan aveva passeggiato, vincendo per 2-0 con i gol di Stam e Shevchenko. Difficile ribaltare la situazione a meno di sperare in una notte straordinaria.

Il fatto è che non succede, perché Sheva si conferma rapace d'area di rigore e insacca lo 0-1 che, di fatto, costringe l'Inter a inseguire quasi stancamente. A venti minuti dalla fine, però, è Cambiasso a pareggiare i conti, ma questo gol non viene convalidato dall'arbitro. I tifosi nerazzurri, probabilmente frustrati anche dalla seconda eliminazione in tre anni da parte dei cugini, incominciano a lanciare ogni oggetto possibile verso la porta di Dida. Il brasiliano, che voleva fare un po' di pulizia nella sua area di rigore, viene colpito direttamente da un fumogeno, sulla spalla, accasciandosi a terra subito dopo.

A quel punto l'arbitro, Stark, decreta la sospensione della partita, con conseguente e inevitabile vittoria a tavolino per il Milan. Il passaggio del turno era già scontato, ma così si aggiunge vergogna a una serata di calcio. Dida, da quel momento in poi, torna a essere un po' Calimero, rinchiuso in se stesso, dopo essere sembrato uno dei migliori al mondo. Vincerà ancora la Champions nel 2007 - in quel 2005 ci fu Istanbul e il Liverpool di Dudek, con la sconfitta ai rigori - ma senza dare l'impressione di solidità avuta dal 2002 al 2005.