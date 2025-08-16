Allegri: "Alla Coppa Italia all'inizio nessuno gli dà peso o valore: uno dei nostri obiettivi"
Vigilia in casa Milan, domani si ricomincia e inizia la nuova stagione. I rossoneri sono chiamati all'impegno in Coppa Italia, valido per i trentaduesimi della competizione nazionale, contro la squadra di Serie B del Bari che sarà ospite a San Siro alle ore 21.15. Un'occasione per vedere all'opera, prima dell'inizio del campionato sei giorni dopo il 23 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Diavolo dopo 11 anni. Il tecnico rossonero ha parlato a Milan Tv per presentare la sfida. Le parole di Allegri.
Sull'importanza della Coppa Italia: "La Coppa Italia all'inizio nessuno gli dà peso o valore: come tutte le competizioni quando inizi ad arrivare alle semifinali, diventa importante anche perchè poi ti permetterebbe di giocare la Supercoppa l'anno dopo. È uno dei nostri tre obiettivi visto che quest'anno non potremo giocare la Champions".
