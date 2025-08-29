5 gol in 4 gare: il Lecce è la vittima preferita di Pulisic in Serie A

di Lorenzo De Angelis

Il Lecce è la vittima preferita di Christian Pulisic in Serie A. Con la rete segnata stasera all'86esimo minuto salgono infatti a 5 le reti che l'americano ha messo a segno contro i salentini. 

Questo dato, comunque, fa del Lecce la vittima preferita di Pulisic non solo in Serie A, ma proprio in carriera. L'ex Chelsea ha segnato lo stesso numero di reti anche al Crystal Palace, ma in 7 partite, mentre contro i giallorossi gliene sono bastate 4 per raggiungere un dato molto importante. 