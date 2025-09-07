A dicembre parte la Coppa d'Africa, quest'anno il Milan non avrà nessun giocatore impegnato nel torneo

A dicembre parte la Coppa d'Africa, quest'anno il Milan non avrà nessun giocatore impegnato nel torneoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48News
di Manuel Del Vecchio

Dal 21 dicembre 2025, giorno del match inaugurale tra Morocco e Comore, al 18 gennaio 2026, data della finale, va in scena in Marocco la 35ª edizione della Coppa d'Africa. Torneo importante e sentito che però si incrocia con la stagione regolare dei top 5 campionati europei.

Il Milan, con la cessione in prestito di Bennacer,e Chukwueze, il mancato arrivo di Boniface e con Adli fuori dal progetto, in attesa di capire se si perfezionerà o meno il passaggio all'Al Shabab, per la prima volta da anni non avrà giocatori in rosa che prenderanno parte al torneo.