Ravezzani: "Tonali dominatore del centrocampo dell'Italia, rimarrà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan"

di Niccolò Crespi

Il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, ha detto la sua dopo la bella vittoria dell’Italia sull’Estonia, che ha regalato un grande esordio in panchina per l’ex storico giocatore e allenatore milanista Rino Gattuso. Con il suo commento su “X”, Ravezzani esalta la prestazione di un altro cuore rossonero: Sandro Tonali.

Ravezzani su Tonali

"L’Italia ritrova l’entusiasmo perso con Spalletti. Bravi tutti, ma personalmente ho trovato straordinaria la prestazione di Tonali. Ha dominato a centrocampo in tutte le fasi. Resterà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan".