Su FC 26 una squadra di soli Ibrahimovic: ecco la Zlatan FC
Su FC 26, nuova edizione del famosissimo gioco calcistico di EA Sports (in passato FIFA, ndr), il testimonial d'eccezione è proprio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, Senior Advisor di RedBird nel Milan, sarà disponibile nella modalità Ultimate Team come "Icon" (leggenda, ndr) ma non solo: sfruttando la sua proverbiale megalomania, sempre tra il serio ed il faceto, EA Sports ha creato la Zlatan FC, una squadra composta da soli Ibrahimovic (sì, anche l'allenatore) che sarà possibile utilizzare in modalità "Calcio d'inizio".
Nel gioco però non ci sarà nessun riferimento ufficiale al Milan, visto che il club rossonero ha un accordo esclusivo con il gioco free to play di Konami, eFootball.
C'è una nuova squadra in #FC26. Ecco a voi Zlatan FC, dove perfino l'allenatore è Zlatan Ibrahimović.— EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) September 4, 2025
Prenotate ora: https://t.co/VQmKnGMAen pic.twitter.com/C9jLEzsi6U
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan