MN - Fedele: Allegri ci aveva visto giusto su Vlahovic. Il serbo è tornato decisivo nella Juve"

La pausa per le Nazionali porta sempre spunti, idee e commenti sull'inizio della stagione del Milan. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan ha saputo vincere bene a Lecce ritrovando così, almeno in parte un po' di ottimismo in vista dei futuri impegni. Del mercato e inizio di campionato rossonero, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue parole:

Sul mercato del Milan

"Voto 5, pieno. Non sono arrivate due pedine fondamentali come un forte difensore centrale e un attaccante vero, bomber. Due mancanze secondo me molto gravi, soprattutto perchè era stato Allegri a fare richiesta personale".

Però è arrivato Rabiot..

"Vero, un giocatore forte ma che aveva avuto problemi seri al Marsiglia, per questo è stato venduto lo sappiamo. Nonostante lui, secondo me sarebbe dovuto arrivare anche Vlahovic, sul quale Allegri ci aveva visto giusto, oggi è decisivo alla Juve con gol e prestazioni".