Nkunku felice e curioso di giocare con Modric: "Non ho ancora avuto il piacere di confrontarmi con lui, sappiamo tutti che giocatore è"
Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha acquistato Christopher Nkunku dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus, rendendo il francese l’acquisto più oneroso dell’era americana ed uno dei più costosi in assoluto della storia del club. Il fantasista ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui si presenta e parla dei motivi che l’hanno portato a scegliere il Milan. Un estratto delle sue parole:
Con chi tra i tuoi nuovi compagni sei più curioso di giocare?
“Non ce n’è uno in particolare. Come ho detto, la cosa più importante è la squadra. Ogni giocatore ha un ruolo importante. Ma se proprio mi chiedi di un giocatore allora ti dico Luka Modric. Non ho mai giocato con lui e tutti sappiamo quante qualità abbia”.
Sei curioso di giocare con Leao?
“Ci siamo incontrati nello spogliatoio. Sa molto bene il francese, quindi possiamo parlare insieme”.
