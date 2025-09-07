Orrico su Allegri: "Credo ci volesse un tecnico così al Milan, nonostante tutto uno come lui porta risultati"
Corrado Orrico, ex storico allenatore ha parlato così nel corso di un'intervista rilasciata in esclusiva a TMW. Ecco le sue considerazioni su mister Allegri:
"Non lo metto tra i migliori perché è davvero spudorato nel rinunciare al gioco. È l'opposto di quel che dovremmo predicare noi tecnici, cioè prima la cura individuale e poi la cura della squadra. Però credo ci volesse un tecnico così al Milan, Allegri i risultati in fondo all'anno li fa.
Non mi sento di esprimere le opinioni di chi lo bastona, io gli riconosco delle capacità di rimanere in concreto nel risultato. Lo scudetto per me lo vince il Napoli, poi Inter e Juve e Roma".
