Ravezzani sul Milan: "Questa squadra avrebbe senso con un 3-4-3"MilanNews.it
Oggi alle 21:12News
di Niccolò Crespi

Si è espresso così il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, in merito alle possibili scelte di formazione del Milan di mister Allegri una volta finita la pausa per le Nazionali. Dal possibile ruolo di Nkunku all'importanza, a prescindere di Luka Modric: questo il suo pensiero sul proprio profilo "X".

Ravezzani sul Milan

"L’unica cosa che avrebbe senso, contando anche la modestia degli esterni, sarebbe un 3-4-3. Saele, Fofana, Modric, Rabiot con Nkunku, Leao finto 9 e Pulisic. Ma la fascia sx sarebbe decisamente a rischio. In alternativa, fuori Pulisic e dentro Estupinan. Boh".