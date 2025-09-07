Belgio di potenza contro il Kazakistian, finisce 6-0 con due assist per Saelemaekers
È un Belgio che vince senza particolari problemi contro il Kazakistan. Il risultato finale è infatti di 6-0 in favore delle furie rosse grazie alle reti di De Bruyne (doppietta) Doku (doppietta), Raskin e Meunier. Molto bene il rossonero Saelemaekers, subentrato nella ripresa e autore di due assist. È rimasto in panchina invece il difensore Koni De Winter.
LE FORMAZIONI INIZIALI
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere
KAZAKISTAN (3-4-2-1): Seisen; Kassym, Zhaksybayev, Alip; Astanov, Orazov, Muzhikov, Vorogovskiy; Samorodv, Kenzhebek; Omirtayev
