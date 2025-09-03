A Retegui il premio 'Paolo Rossi' come capocannoniere nello scorso campionato di Serie A

Oggi alle 18:20
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Mateo Retegui ha ricevuto a Coverciano il "premio Paolo Rossi". All'attaccante azzurro, capocannoniere nello scorso campionato di serie A con la maglia dell'Atalanta (25 reti) e da questa stagione in Saudi League, il prestigioso riconoscimento dell'Associazione Italiana Calciatori è stato consegnato dal presidente Umberto Calcagno e dal direttore generale Gianni Grazioli. (ANSA).