A una settimana dello Scudetto la settimana della cessione: per il Milan sono giorni decisivi

Una settimana fa il Milan vinceva il 19esimo Scudetto della sua storia battendo per 0-3 il Sassuolo e restando definitivamente a +2 sull’Inter. In questa settimana il club rossonero potrebbe, però, scrivere un’altra pagina di storia.

Cessione vicinissima

È, infatti, ad un passo la cessione del Milan da Elliott e Red Bird grazie ad un’offerta, accettata dai Singer, di 1.3 miliardi di euro; l’attuale proprietà resterà in società come socio di minoranza e la maggioranza sarà controllata dal fondo di Gerry Cardinale, il quale, nella prossima settimana, dovrebbe concludere definitivamente il tutto.

E dopo la cessione…

Dopo il closing con Red Bird, si attiverà tutto ciò che ne consegue sul piano sportivo: il nuovo piano e il calciomercato. Maldini e Massara, in primis, sono in attesa di conoscere il futuro definitivo del Club: in caso di proposta di un progetto di investimento per cercare di vincere in Italia e in Europa, il Milan potrà continuare a sognare sin da subito e anche con la nuova proprietà.