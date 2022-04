AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: annullati i biglietti del terzo anello verde

Fonte: acmilan.com

Il GOS (Gruppo operativo sicurezza)* al termine della riunione di sicurezza tenutasi quest'oggi in vista della partita Milan-Fiorentina (domenica 1° maggio, ore 15.00, Stadio San Siro), ha valutato di procedere con l'annullamento di tutto il venduto del settore ospiti "Terzo Anello Verde", per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Tale nuova decisione modifica le indicazioni fino ad oggi espresse dalle Autorità competenti in merito all'incontro in oggetto, alle quali AC Milan si era attenuto. Il Club intende infatti precisare che lungo tutto il processo di vendita dei biglietti sono state rispettate tutte le regole e disposizioni in materia, e che dunque i tagliandi precedentemente venduti hanno seguito un iter corretto e regolare.

In linea con la determina dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (datata il 20 aprile), che non ha posto restrizioni per la gara in oggetto, il Club aveva infatti messo in vendita i biglietti del terzo anello verde (un settore di 4100 biglietti che il Club destina ad accogliere i tifosi ospiti). Come da prassi, il Club aveva avvisato la squadra ospite con 24 ore di anticipo sulla vendita, ricevendo conferma della ricezione, con inclusa nella risposta la precisazione di avere già veicolato l'informativa alla propria tifoseria. Nessuna particolare ulteriore esigenza veniva comunicata dagli uffici di ACF Fiorentina.

Da allora Il Club è rimasto in costante dialogo con tutti gli organi preposti e coinvolti nell'evento, nonché con ACF Fiorentina, per gestire eventuali criticità e garantire la salute e la sicurezza dei tifosi allo stadio. Consapevole del nuovo scenario, ma soprattutto avendo sempre come priorità inderogabile la salute, la sicurezza e il rispetto di tutti gli appassionati sportivi, AC Milan recepisce dunque la nuova determinazione e procederà immediatamente con l’annullamento e il rimborso diretto di tutti i posti in oggetto. In base alle nuove indicazioni delle Autorità, i biglietti di Terzo Anello Verde saranno nuovamente disponibili in vendita, ma esclusivamente per i tifosi della Squadra Ospite: l'acquisto sarà riservato ai possessori della tessera di fidelizzazione di ACF Fiorentina emessa entro e non oltre il giorno 28/04/2022. Il Club si sta adoperando per contattare i tifosi che hanno acquistato i biglietti di Terzo Anello Verde sulla base dei dati in possesso. Il Club invita tutti i possessori dei biglietti annullati di non recarsi allo stadio domenica, essendo in possesso di biglietti non più validi per accedere a San Siro. L'importo dei biglietti annullati sarà rimborsato in modo differente in base al canale di acquisto utilizzato. Nei prossimi giorni sul sito acmilan.com saranno pubblicate tutte le informazioni utili.

Sebbene non responsabili di quanto accaduto, Il Club si scusa per ogni inconveniente che questa decisione possa aver arrecato ai possessori dei biglietti fino ad oggi venduti, ricordando che il customer care è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 al numero 02.62284545.