Accardi: "Mi aspettavo di più dal mercato di Milan e Juventus"
MilanNews.it
A TuttoMercatoWeb.com ha parlato l’operatore di mercato Beppe Accardi: “Mi aspettavo di più dal mercato di Milan e Juventus"
Il colpo di mercato?
“Dico Vardy. La Cremonese ha fatto un’ottima operazione di mercato, intelligente sotto tanti punti di vista. Parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto e che soprattutto alza il livello della squadra anche sul piano della personalità”.
E la B?
“Palermo e Venezia hanno fatto un ottimo mercato. Il Monza ha tenuto tutti i calciatori. Molto bene anche il Modena, che ha condotto un calciomercato intelligente ed oculato”.
Pubblicità
News
Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulladi Pietro Mazzara
Le più lette
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com