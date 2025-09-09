Accardi: "Mi aspettavo di più dal mercato di Milan e Juventus"

Il colpo di mercato?

“Dico Vardy. La Cremonese ha fatto un’ottima operazione di mercato, intelligente sotto tanti punti di vista. Parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto e che soprattutto alza il livello della squadra anche sul piano della personalità”.

E la B?

“Palermo e Venezia hanno fatto un ottimo mercato. Il Monza ha tenuto tutti i calciatori. Molto bene anche il Modena, che ha condotto un calciomercato intelligente ed oculato”.