Accardi: "Parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto e che soprattutto alza il livello: Vardy colpo dell'estate"

A TuttoMercatoWeb.com ha parlato l’operatore di mercato Beppe Accardi: “Mi aspettavo di più dal mercato di Milan e Juventus"

Il colpo di mercato?

“Dico Vardy. La Cremonese ha fatto un’ottima operazione di mercato, intelligente sotto tanti punti di vista. Parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto e che soprattutto alza il livello della squadra anche sul piano della personalità”.

E la B?

“Palermo e Venezia hanno fatto un ottimo mercato. Il Monza ha tenuto tutti i calciatori. Molto bene anche il Modena, che ha condotto un calciomercato intelligente ed oculato”.

ALLEGRI HA UN JOLLY

Alexis Saelemaekers, fin da subito è stato indicato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri come una pedina importante del suo schieramento tattico. Per questo il Milan non si è seduto al tavolo con la Roma dopo il prestito secco di un anno e ha deciso di puntarci per questa stagione, dopo le due stagioni passate lontano da Milanello in cui è cresciuto moltissimo. Un miglioramento che è sotto gli occhi di tutti e che procede anche con la maglia della Nazionale, con la quale il 56 rossonero si è ben comportato in questi giorni.