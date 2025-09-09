Accardi: "Parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto e che soprattutto alza il livello: Vardy colpo dell'estate"
A TuttoMercatoWeb.com ha parlato l’operatore di mercato Beppe Accardi: “Mi aspettavo di più dal mercato di Milan e Juventus"
Il colpo di mercato?
“Dico Vardy. La Cremonese ha fatto un’ottima operazione di mercato, intelligente sotto tanti punti di vista. Parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto e che soprattutto alza il livello della squadra anche sul piano della personalità”.
E la B?
“Palermo e Venezia hanno fatto un ottimo mercato. Il Monza ha tenuto tutti i calciatori. Molto bene anche il Modena, che ha condotto un calciomercato intelligente ed oculato”.
ALLEGRI HA UN JOLLY
Alexis Saelemaekers, fin da subito è stato indicato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri come una pedina importante del suo schieramento tattico. Per questo il Milan non si è seduto al tavolo con la Roma dopo il prestito secco di un anno e ha deciso di puntarci per questa stagione, dopo le due stagioni passate lontano da Milanello in cui è cresciuto moltissimo. Un miglioramento che è sotto gli occhi di tutti e che procede anche con la maglia della Nazionale, con la quale il 56 rossonero si è ben comportato in questi giorni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan