Acquafresca: "Milan, solo un incidente di percorso: saprà trovare la strada giusta"

Inizio di campionato assolutamente dimenticabile per il Milan che, a San Siro, è caduto sotto i colpi della neopromossa Cremonese per 2-1, sfornando una prestazione che ha messo a nudo i limiti della rosa di Allegri sia in difesa, a livello tecnico, che in attacco, a livello numerico. Per fortuna è la prima giornata, la Serie A è lunga e c'è ancora qualche giorno di mercato per colmare le lacune, sempre ammesso ci sia la volontà di farlo. In questo contesto ha preso la parola Robert Acquafresca, ex attaccante del nostro campionato che fu allenato anche da Max Allegri.

Acquafresca, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato così sul Milan e sul suo vecchio allenatore: "Nelle prime giornate ci possono essere sempre delle sorprese. Dispiace per Allegri, stravedo per lui. Ma credo sia stato solo un incidente di percorso: il Milan saprà trovare la strada giusta. Ci sono problemi difensivi? Sì, lo ha detto lo stesso Allegri. quando prendi due gol in A sono tanti soprattutto per una squadra come quella rossonera che deve ambire alle prime posizioni"