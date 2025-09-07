Ad ottobre Pioli torna a San Siro: "Sarà una giornata particolare"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nella lunga intervista rilasciata a DAZN ha parlato anche del ritorno a San Siro da avversario a metà ottobre, quando affronterà il Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico parmense ne ha parlato così:

Il 19 ottobre ci sarà Milan-Fiorentina. Sarà il suo ritorno a San Siro:

"Il 19 ottobre ci sarà Milan-fiorentina. Non l'ho segnata perché dico sempre alla squadra di pensare partita partita quindi non posso andare oltre. Chiaro che sarà una giornata particolare perché ritorno per la prima volta in uno stadio e in un ambiente che mi hanno dato grandissime emozioni e soddisfazioni. Ci penseremo quando si avvicinerà quella data".