esclusiva mn Schmid: "Nkunku-20 gol in A? Solo se ritrova fiducia, cosa che a Rabiot non manca di certo"

Il francesce con più presenze nella storia della Bundesliga (299), Jonathan Schmid ha rilasciato un esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Da Nkunku, affrontato numerose volte nel massimo campionato ai tempi del RB Lipsia, a Rabiot neo rossonero, Schmid che ha indossato le maglie di Friburgo, Augsburg e Hoffenheim, si è espresso così ai nostri microfoni.

Se Nkunku al Milan può tornare ad essere l'attaccante devastante che fu in Germania: "Io lo spero per lui. L'Nkunku ammirato a Lipsia fece male a quasi tutte le squadre. Ma deve ritrovare l'autostima e solo giocando può riuscirci. Nkunku in piena fiducia è un super giocatore."

Nkunku può ricoprire tanti ruoli ma è da punta centrale che attirò le attenzioni del Chelsea su di se qualche anno fa. Piedi da numero 10, fisico da esterno e sopratutto un 9 atipico. Concorda?

"Sì, lui è un centravanti che ama partecipare al gioco di squadra. Va in profondità, dribbla e va molto veloce."

Può fare 20 gol in campionato come nella stagione 2021/22 al Lipsia in Bundesliga? Da allora non è mai andato oltre 16 bersagli...

"Prima deve abituarsi al calcio italiano che è molto difficile. Ma se ritrova fiducia perché no? 20 gol sarebbero alla sua portata."

Buona scelta quella di andare al Milan da parte di Rabiot?

"Sì dopo tutto quello che è successo (lite con Jonathqn Rowe dopo la sconfitta a Rennes ndr). Poi conosce bene sia la Serie A che Allegri. A lui di certo l'autostima non manca. Adrien rimane un bel giocatore."

Nessun francese ha fatto più partite di lei in Bundesliga (299 ndr). Il grande Ribery si fermò a 273, Sagnol 184, Lizarazu a 183....

Questo significa che lei è il più grande esperto della Francia nel massimo campionato tedesco?

"Per me è un grande onore essere lassù con loro ma non penso che sono una leggenda più grande di loro (ndr). Ribery è il più grande avversario mai affrontato in Bundesliga. Più forte di Lewandowski, Haaland, Havertz, Calhanoglu e Reus."