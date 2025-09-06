Sorpresa Nkunku: con Leao non al meglio potrebbe essere lui il titolare contro il Bologna
Martedì sarà il giorno della verità, perché se alla ripresa degli allenamenti ci sarà anche Rafael Leao in gruppo significa che il portoghese è recuperato al 100% e quindi pronto per la sfida in programma domenica contro il Bologna a San Siro.
Allo stesso tempo, però, se una cosa del genere non dovesse verificarsi, Max Allegri potrebbe (e dovrebbe) fare affidamento contro i rossoblù su Christopher Nkunku, uno dei 10 rinforzi arrivati dall'ultima sessione di calciomercato. Come Leao neanche il francese è al meglio della sua condizione fisica ed atletica, ma in questa prima settimana di lavoro a Milanello avrebbe accelerato i tempi stupendo in positivo il tecnico rossonero.
