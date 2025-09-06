Sorpresa Nkunku: con Leao non al meglio potrebbe essere lui il titolare contro il Bologna

Sorpresa Nkunku: con Leao non al meglio potrebbe essere lui il titolare contro il BolognaMilanNews.it
Oggi alle 10:48News
di Lorenzo De Angelis

Martedì sarà il giorno della verità, perché se alla ripresa degli allenamenti ci sarà anche Rafael Leao in gruppo significa che il portoghese è recuperato al 100% e quindi pronto per la sfida in programma domenica contro il Bologna a San Siro. 

Allo stesso tempo, però, se una cosa del genere non dovesse verificarsi, Max Allegri potrebbe (e dovrebbe) fare affidamento contro i rossoblù su Christopher Nkunku, uno dei 10 rinforzi arrivati dall'ultima sessione di calciomercato. Come Leao neanche il francese è al meglio della sua condizione fisica ed atletica, ma in questa prima settimana di lavoro a Milanello avrebbe accelerato i tempi stupendo in positivo il tecnico rossonero.