Dopo Bennacer è il turno di Adli: per il franco-algerino si dovrà optare per una soluzione a titolo definitivo

vedi letture

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre il Milan ha definito il passaggio di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Dopo l'algerino sarà il turno di un altro esubero della formazione di Massimiliano Allegri, Yacine Adli, che nonostante la stagione tutto sommato positiva a Firenze non è stato riscattato dalla Fiorentina, rispedito al Milan e messo fuori rosa dal tecnico livornese.

Non potendo neanche giocare in Serie D è meglio che Adli si cerchi (e trovi) una nuova sistemazione in carriera, evitando così di restare un anno fermo. A differenza di Bennacer, però, per il franco-algerino si dovrà optare per una soluzione a titolo definitivo, visto che il suo contratto con il Milan è in scadenza tra un anno.