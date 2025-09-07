Borghi dubbioso: "Quella rossonera è evidentemente una squadra che non è stata costruita attraverso un'idea omogenea"
Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio L'Ascia Radoppia, il giornalista di Sky Sport Stefano Borghi ha parlato di Milan non dicendosi convintissimo del modo in cui è stata costruita la squadra. Ecco un estratto del suo commento:
"Se il Milan fa tanti punti Allegri salva condotto fino a fine carriera. Perché se il Milan fa tanti punti è perché Allegri fa un miracolo. Non sono né ottimista né pessimista, ma quella rossonera è evidentemente una squadra che non è stata costruita attraverso un'idea omogoenea, e perseguita, con un'unità di intenti dalle componenti societarie. Poi può darsi che faccia tanti punti, tanti per arrivare al quarto posto. Se non ci arriva è un flop di tutti eh".
