Xhaka crede in Jashari: "Peccato per l’infortunio, ma è duro mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”
Granit Xhaka, centrocampista del Sunderland in questa estate trattato anche dal Milan, è intervenuto così prima della gara della sua nazionale vinta per 4-0 contro il Kosovo. L’ex Arsenal ha parlato anche dell’attuale numero 30 rossonero, compagno di squadra con la Svizzera Ardon Jashari. Queste le sue parole:
Xhaka su Jashari
“Gli dicevo ‘Il tuo momento arriverà’. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”.
Le parole di Jashari
Su Instagram il centrocampista svizzero ha voluto ringraziare i tifosi rossoneri per il sostegno: "Voglio ringraziare tutti voi per l'incredibile supporto e i messaggi ricevuti nelle ultime ore. Ora voglio lavorare duramente, tornare più forte che mai e contribuire a raggiungere gli obiettivi di questa grande squadra. Per tutti voi. Forza Milan, Ardon Jashari".
