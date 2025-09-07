Xhaka punta su Jashari: "Gli dicevo sempre 'Il tuo momento arriverà'"
Granit Xhaka, centrocampista del Sunderland in questa estate trattato anche dal Milan, è intervenuto così prima della gara della sua nazionale vinta per 4-0 contro il Kosovo. L’ex Arsenal ha parlato anche dell’attuale numero 30 rossonero, compagno di squadra con la Svizzera Ardon Jashari. Queste le sue parole:
Xhaka su Jashari
“Gli dicevo ‘Il tuo momento arriverà’. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”.
