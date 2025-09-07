MN - Fedele sulla difesa del Milan: "E' modesta, un po' troppo ballerina.."
La pausa per le Nazionali porta sempre spunti, idee e commenti sull'inizio della stagione del Milan. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan ha saputo vincere bene a Lecce ritrovando così, almeno in parte un po' di ottimismo in vista dei futuri impegni. Del mercato e inizio di campionato rossonero, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue considerazioni:
Che Milan è?
"Incompleto, assolutamente. C'è anche molta confusione a livello dirigenziali, ci sono dei buchi che non si colmano con degli acquisti così. Ciò che posso dire è che a centrocampo, nonostante Ricci non mi piaccia, il Milan ha saputo rinforzarsi bene, speriamo".
E in difesa?
"Insufficiente. Tomori è un giocatore normale, Pavlovic dipende un po' come si sveglia e anche il buon Gabbia è un difensore modesto a mio parere. E' una squadra questa un po' ballerina..".
