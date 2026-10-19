Addio Krosche, il presidente dell'Eintracht: "Ha svolto un ruolo fondamentale nel successo sportivo del club. Ci separiamo con grande rispetto reciproco"

Il presidente dell'Eintracht Francoforte e presidente del consiglio di sorveglianza del club tedesco, Mathias Beck, ha salutato Markus Krosche

Con un comunicato ufficiale pubblicato ieri sera sul suo sito, l'Eintracht Francoforte ha annunciato l'addio di Markus Krosche: "Markus Krösche ha chiesto al presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht, Mathias Beck, di essere sollevato con effetto immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo. Il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato tale richiesta in una riunione straordinaria tenutasi il 18 ottobre 2026 e ha approvato all'unanimità l'esonero dalle funzioni. Il contratto, che scade il 30 giugno 2028, rimane in vigore con alcune modifiche. La decisione è stata preceduta, nelle scorse settimane, da colloqui costruttivi, aperti e fiduciosi tra Markus Krösche e il presidente del consiglio di sorveglianza, Mathias Beck, sul presente e sul futuro sportivo dell'Eintracht Francoforte e sulla futura collaborazione".

Mathias Beck, presidente dell'Eintracht Francoforte e presidente del consiglio di sorveglianza del club tedesco, ha spiegato: "Markus Krösche ha plasmato in modo decisivo l'Eintracht Francoforte negli ultimi anni e ha svolto un ruolo fondamentale nel successo sportivo del nostro club. La vittoria dell'Europa League, la partecipazione alla Champions League e l'ulteriore crescita della nostra squadra sono la dimostrazione di questo periodo straordinario. Per questo, merita la nostra più profonda gratitudine e il nostro più sentito apprezzamento. Nelle scorse settimane abbiamo avuto colloqui molto positivi, aperti e improntati alla fiducia reciproca sul nostro futuro. L'Eintracht Francoforte è un club con standard elevati e grandi ambizioni. Questo compito richiede piena convinzione e la necessaria risolutezza da parte di tutti i soggetti coinvolti. In questo contesto, abbiamo rispettato la sua richiesta di rilascio immediato e l'abbiamo accolta in seno al consiglio di sorveglianza. Per noi era particolarmente importante chiarire la questione e comunicarla pubblicamente prima della prossima assemblea generale. Ci separiamo con grande rispetto reciproco e auguriamo a Markus tutto il meglio per i suoi progetti futuri".