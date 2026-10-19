Rabiot ha preso parte a gol per quattro partite di fila per la prima volta in carriera
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Dopo l'assist con la Lazio e i gol contro Lecce e Sassuolo, Adrien Rabiot ha prendere parte ad almeno una marcatura per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei.
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