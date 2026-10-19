Ramos in gol sul (primo) calcio di rigore: non ne segnava uno da un anno esatto

Ramos in gol sul (primo) calcio di rigore: non ne segnava uno da un anno esatto
Oggi alle 13:40News
di Antonello Gioia
Gonçalo Ramos ha trovato la rete su calcio di rigore in uno dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 17 ottobre 2025 in Ligue 1.

Gonçalo Ramos ha trovato la rete su calcio di rigore in uno dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 17 ottobre 2025 in Ligue 1 col PSG (v Strasburgo). Lo riporta Opta.