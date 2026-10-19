Ramos in gol sul (primo) calcio di rigore: non ne segnava uno da un anno esatto
Gonçalo Ramos ha trovato la rete su calcio di rigore in uno dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 17 ottobre 2025 in Ligue 1.
Gonçalo Ramos ha trovato la rete su calcio di rigore in uno dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 17 ottobre 2025 in Ligue 1 col PSG (v Strasburgo). Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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